بعد سنوات من السرية.. سبب تدوين حاشية زعيم كوريا الشمالية للملاحظات

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف موقع بزنس إنسايدر عن أسباب واحد من أشهر الأمور التي يلاحظها العالم عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والذي يُحاط دومًا بالعديد من أفراد حاشيته الذين يظهرون وهم يدونون أمورًا مبهمة أثناء جولاته التفقدية على المشروعات الاقتصادية والتعليمية وغيرها.

وأشار موقع بزنس إنسايدر الأميركي إلى أن حاشية زعيم كوريا الشمالية تظهر دومًا وهي تدون بعض الملحوظات الخاصة لكيم جونغ أون، وهو الأمر الذي بدا غريبًا للعديد من الأشخاص حول العالم، لا سيما وأنه من غير المعروف أسباب تواجد تلك الظاهرة باستمرار في كافة جولات الزعيم الكوري الشمالي.

وقال جيمس غرايسون، وهو خبير كوري في جامعة شيفيلد ، إن تدوين الملاحظات هو تقليد تم المحافظة عليه منذ عهد الجد كيم سونغ، مشيرًا إلى أن هذا التقليد في غاية الأهمية من وجهة نظر النظام في كوريا الشمالية من أجل الحفاظ على الهيبة بشكل رئيسي أمام الشعب، خاصة وأن تلك اللقطات يتم بثها بشكل رئيسي للجمهور.

وقال ستيف تسانج ، مدير معهد سواس الصين، إن عواقب تدوين بعض العبارات أو الملحوظات الخاطئة قد تكون قاسية للغاية، مشيرًا إلى أن إحداها كان السبب وراء إعدام بعض المحيطين بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأشار تسانج إلى أنهم في الأصل لا يودون أن يكتبوا أي شيء، إلا أنهم مضطرون لذلك حتى لا يتم معاقبتهم أو إعدامهم بشكل أدق.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد اشتهر بتنفيذه العديد من عمليات الإعدام للمحيطين به وحاشيته، وكان أحدثها عندما أقدم على قتل أحد أهم مستشاريه خلال عام 2017، لسبب لم يتم التعرف عليه إعلاميًا بشكل رئيسي.







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