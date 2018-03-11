بعد صرف دعم الدفعة الرابعة.. شكاوى حساب المواطن تتوالى

المواطن - الرياض

لم تمضِ ساعات على إيداع برنامج حساب المواطن الدعم المستحق للدفعة الرابعة، بواقع 2.2 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج، حتى توالت الشكاوى من قبل المواطنين.

البعض شكا من نقصان الدعم، والبعض الآخر شكا من عدم نزول الدعم، فيما شكا آخرون بأنهم يواصلون إرسال الرسائل والشكاوى إلى البرنامج ولا يتم الرد عليها.

الشكاوى تتوالى:

وعلق مواطن بقوله: “أنا ما نزل لي شي ليش؟؟؟؟”، بينما قال ناجي الدوسري: “ليه التجاهل ورفض الشكوى بدون ذكر السبب؟!”.

وغرد أبو مشعل بقوله: “لو سمحت أنا مستحق حسب الحاسبة التقديرية ومع ذلك ما ينزل لي”.

وقال عواد المالكي: “طيب والي خاصمين عليه 659 والمبلغ الي كان 1108 ريال وش المشكلة في هذا الشهر”.

وقال آخر: “أخوي تم خصم مني الشهر لي فات 150 ريال، والشهر هذا لم ينزل في الحساب ما هي المشكلة”، وغرد أبو تركي بقوله: “ياخي أنا نزلي أول شهرين ٨٠٢ ريال والشهر الثالث انقطع والحين جاني ٣٠٠ ريال”.

وغرد حساب مغترب: “سؤال فقط هل الحسبة صحيح عندي لو لا 421 ريال لعائلة مكونة من 5 أفراد؟ ولم يتعدل هذا المبلغ من بداية حساب المواطن شاكر لكم”.

وشكت هدى بقولها: “السلام عليكم لو سمحت أنا كنت غير مؤهلة وقدمت اعتراض، وتم قبول الاعتراض وإعادة تقديم الطلب، وحالتي ما زالت غير مؤهلة هذا الكلام لو أسبوعين تقريبًا متى رح تتغير الحالة؟”.

تفاصيل دعم الدفعة الرابعة:

وحصل 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل في الدفعة الرابعة، بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة. كما حصلت 814 ألف أسرة سعودية على دعم تجاوز 900 ريال لكل أسرة.

وشهدت الدفعة الحالية إيداع مبالغ الدفعات السابقة بأثر رجعي للمستفيدين الذين تقدموا باعتراض على المدفوعات وتم قبول اعتراضهم، وسيصلهم رسالة نصية مستقلة من #البنك لكل دفعة.

انتهاء التسجيل للدفعة الخامسة:

كما أعلن برنامج حساب المواطن أن الأحد الموافق 11 مارس سيكون آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفعة الخامسة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا).

يذكر أن برنامج حساب المواطن وحتى الدفعة الرابعة، يضم 11.98 مليون مستفيد، منهم 3.49 أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع.

وكان البرنامج خصصت له ضمن ميزانية السعودية 2018 أكثر من 30 مليار ريال بمعدل شهري بحوالي 2.5 مليار ريال حسب المتقدمين للبرنامج والتطورات على حساباتهم، التي تجري دراستها من حيث الدخل والاستهلاك وعدد أفراد الأسرة.







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