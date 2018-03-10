بعد فراق 25 عامًا.. لقاء وفاء يجمع طلاب أم سرار مع معلميهم في خميس مشيط

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

بعد فراق دام لأكثر من 25 عامًا، اجتمع طلاب بمعلميهم في لقاء وفاء، مساء الخميس الماضي، في خميس مشيط، اللقاء الذي جمع عشرة من طلاب المتوسطة السادسة بمدرسة “أم سرار” مع تسعة من معلميهم.

وقال أحد الطلاب المجتمعين يدعى، أبو عبدالمحسن: إنَّ “الفكرة جاءته بالتفكير في البحث عن معلميه السابقين، حيث اجتمع في يوم من الأيام مع زملاء الدراسة السابقين، وتم تذكر مآثر معلمينا علينا، وبعدها قررنا أن نبحث عنهم حتى نجتمع معهم ونكرمهم ونحتفي بهم، ولقد كان لنا ما أردنا في ليلة الوفاء والالتقاء بالأوفياء الذي علمونا أحسن تعليم وأثروا فينا إيجابيًّا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من وظائف”.

وأضاف الطالب أنَّ “الإحساس بأن يكون رد الجميل وفاء لقدرهم ومكانتهم الاجتماعية هو الاعتراف والشكر لما قدموه، وهو أقل ما يمكن أنَّ يُقَدَم”.

وختم أبو عبدالمحسن حديثه عن أساتذته قائلًا: “في المجتمع التربوي، هناك رجال قدموا رسالتهم على أتم وجه، وكانت النتيجة أنهم وجدوا من تلاميذهم الوفاء المنتظر غير المنسي، وهذه طبيعة مجتمعنا السعودي الكريم”.







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