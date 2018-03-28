بعد مباراة المنتخب السعودي ضد بلجيكا.. مكاسب عديدة للأخضر رغم الخسارة

المواطن - محمد سمعة

هُزم الأخضر هزيمة قاسية أمام المنتخب البلجيكي برباعية دون رد في مباراة المنتخب السعودي الودية الثانية خلال معسكره والذي أقيم في شهر مارس الحالي.

وكانت مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب البلجيكي أقيمت بالأمس في مدينة بروكسل البلجيكية حيث شهدت تفوقًا كبيرًا من قبل لاعبي بلجيكا والذين نجحوا في تقديم مباراة جيدة وقوية فنيًا لعبًا ونتيجة.

ويذكر أن مباراة المنتخب السعودي هى رابع مباراة ودية يقودها الأخضر تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي حيث سبق للأخضر أن فاز على منتخب المالديف بثلاثية دون رد وخسر من المنتخب العراقي برباعية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب البصرة الدولي في دولة العراق.

ولم ينجح الأخضر خلال مباراة المنتخب السعودي في اللعب بقوة أو التألق وصنع الهجمات الخطيرة على مرمى المنتخب البلجيكي بجانب وجود تشتت وعدم وجود تركيز بين جميع عناصر المنتخب السعودي طوال أحداث المباراة.

وقبل مواجهة المنتخب البلجيكي، كانت مباراة المنتخب السعودي شهدت تألقًا جيدًا من اللاعب فهد المولد والذي سجل هدفًا رائعًا للأخضر في شباك المنتخب الأوكراني في مباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتوجد مكاسب عديدة للأخضر من مباراة المنتخب السعودي أمام بلجيكا حيث سيفكر المدرب خوان بيتزي خلال الفترة المقبلة في اختيار العناصر الأمثل وذلك من أجل تمثيل الأخضر في مونديال روسيا مع وضع خطة اللعب المناسبة من أجل العمل على إظهار المنتخب السعودي بصورة جيدة في كأس العالم المقبلة.

وستكون مباراة المنتخب السعودي الأولى في كأس العالم أمام منتخب روسيا صاحب الأرض والضيافة في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 يوم 14 يونيو المقبل، في مباراة ستُقام على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

يذكر أن المباراة المقبلة للأخضر ستكون مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب الإيطالي في شهر مايو المقبل وستكون مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم







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