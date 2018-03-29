بقيادة ناصر العتيبي.. اختيار مجلس إدارة جديد لنادي سدوس الرياضي

المواطن - الرياض

وافق أعضاء الجمعية العمومية لنادي سدوس الرياضي على اختيار المجلس الجديد لمدة أربعة أعوام بحضور مندوب مكتب الهيئة العامة للرياضة بالرياض عبدالرحمن السنان، والدكتور خالد المقرن، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

وتم ترشيح ناصر العتيبي لرئاسة مجلس الإدارة، وحسن بن معمر نائباً للرئيس، فيما تم ترشيح سفر العتيبي أميناً عاماً للنادي وسلطان الداثري أميناً للصندوق، وفهد الموينع عضواً.

وكان أعضاء الجمعية العمومية لنادي سدوس الرياضي قد عقدوا مساء أمس في مقر النادي بمركز سدوس، جلسةً لاختيار مجلس إدارة جديد بعد استقالة المجلس السابق برئاسة عبدالعزيز العمر.

يشار إلى أن نادي سدوس الرياضي قد تأسس عام 1982 م بمركز سدوس التابع لمحافظة الدرعية، وقد تولى رئاسة النادي كأول رئيس الأستاذ عبدالعزيز بن محمد بن معمر إلى عام 1998، ثم تولى رئاسة النادي محمد بن عبدالرحمن بن معمر وصعد به إلى الدوري الممتاز عام 1999-2000.







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