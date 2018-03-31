بمشاركة 33 متحدثًا.. افتتاح المؤتمر العلمي الرابع لخدمات نقل الدم بالخبر

المواطن - سعيد آل هطلاء - الخبر

نيابة عن وزير الصحة توفيق الربيعة، افتتح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات وبنوك الدم، عبدالله الخشان، فعاليات المؤتمر الطبي العلمي العالمي الرابع لطب نقل الدم الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب نقل الدم، بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” بالخبر أمس السبت ويستمر ثلاثة أيام.

وسلط المؤتمر الضوء على أهم ما توصل إليه البحث العلمي وآخر المستجدات العلمية في طب نقل الدم، وسيناقش المؤتمر سلامة الدم ومشتقاته، والجديد في طب نقل الدم، والخلايا الجذعية، وأمراض الدم الوراثية التي تعتمد على نقل الدم كعلاج أساسي، وكذلك سيسلط المؤتمر الضوء على دليل التنظيم العلاجي لدم المريض تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

كما يشارك في المؤتمر أكثر من 33 متحدثًا من قيادات عالمية وخبراء من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالسعودية وعلماء وباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية.

وقال غازي الدنهوري، رئيس الجمعية السعودية لطب نقل الدم، في كلمة له ألقاها نيابة عنه عصام الغامدي، نائب رئيس الجمعية: إن ‏طب نقل الدم هو الطب الذي يتعامل مع نقل الدم ومكوناته، ‏وكيفية تجنب الآثار السلبية ‏سواء الخاصة بالأمراض التي قد يتم نقلها أو تلك الخاصة بالجهاز المناعي ‏والتي قد تؤدي إلى ظهور بعض الأجسام المضادة ‏والتي من الممكن أن تكون عائقًا ‏في سلامة أي نقل الدم مستقبلي.

وأشار إلى أن هذا الفرع من الطب يشمل العمليات الإدارية واللوجستية ‏المصاحبة للنقل وفصل مكونات الدم ‏سواء كانت بلازما أو خلايا ‏جزئية أو أجسام مناعية أو عوامل تجلط وتخثر، وأيضًا هو الطب الذي يشمل كل العمليات المخبرية المنظمة لنقل هذه المكونات ‏للتأكد من سلامتها وجودتها، والتي أصبحت ‏تلعب دورًا أساسيًّا في المنظومة الصحية ‏العلاجية لأي مستشفى.‏



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