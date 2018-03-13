بندر المهنا: طيران ناس تشغل أولى رحلاتها إلى أربيل من جدة والمدينة المنورة.. قريبًا

المواطن - الرياض

أعلن الرئيس التنفيذي لطيران ناس الناقل الوطني السعودي، بندر بن عبدالرحمن المهنا، عن استعداد طيران ناس لإطلاق أولى رحلاته الجديدة والمباشرة إلى المدينة العراقية أربيل، حيث ستنطلق رحلات طيران ناس من جدة والمدينة والمنورة وذلك لخدمة المعتمرين والحجاج الذين يرغبون بالوصول للحرمين الشريفين.

وقال المهنا في تصريح صحافي: ” يأتي استعدادنا لتشغيل رحلات جوية مباشرة إلى أربيل من جدة والمدينة المنورة كأول ناقل جوي سعودي وذلك امتدادًا لافتتاح طيران ناس رحلاته إلى العراق في شهر أكتوبر العام الماضي، حيث كان طيران ناس أول ناقل جوي يعود برحلاته إلى العراق بعد انقطاع 25 سنة ، وسيتم الإعلان عن بدء أول الرحلات إلى أربيل خلال الأيام القادمة.

والمعروف أن طيران ناس هو شركة طيران سعودية وطنية، بأسطول يضم 30 طائرة من طراز إيرباص A320 مصممة بدرجتي سفر وهي: درجة الأعمال والدرجة الاقتصادية، ويشغّل أكثر من 1100 رحلة أسبوعيًا. ويصل طيران ناس إلى أكثر من 70 وجهة داخلية وخارجية.

ومنذ انطلاقته عام 2007، قدّم طيران ناس خدماته لأكثر من 38 مليون راكب، تم نقلهم بنجاح من المطارات المحورية في الرياض وجدة والدمام وأبها. ويحرص طيران ناس على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد السفر وخدمة العملاء الفائقة، والذي كان نتيجته حصول طيران ناس على جائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لثلاثة أعوام متتالية 2015 و 2016 و 2017، وكذلك جائزة سكاي تراكس عام 2017.

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