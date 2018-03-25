بيان مصور وإجراء.. شائعة تأخر إسعاف مصاب الخميس تستفز الصحة

المواطن- الرياض

ردت وزارة الصحة على شائعة تأخر إسعاف مصابي حادث لمدة ساعة أمام طوارئ مستشفى خميس مشيط منقولين بسيارة شخصية.

وأكدت الصحة، بحسب بيان توضيحي مصور نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحقيقة هي أن أطباء الطوارئ كانوا في نفس الوقت يباشرون حالة أخرى، ثم باشروا المصابين خلال 5 دقائق فقط.

وشددت الصحة على أنه سيتم إحالة الأشخاص الذين نشروا الشائعة في مقطع فيديو للجهات المختصة.

رد سابق من صحة عسير:

وردت صحة عسير يوم أمس على الواقعة، حيث أكد المتحدث الرسمي لها عبدالعزيز شايع عسيري، أن السيارة المذكورة وصلت لبوابة الطوارئ في تمام الساعة 3:55 عصر اليوم السبت بها مصابان اثنان في العقد الثاني من العمر، وعند وصول المركبة عاين الطبيب المختص الإصابات في المركبة التي كانت تقل المصابين، ومن ثم أحضر الفريق الطبي الألواح الصلبة المخصصة للنقل السليم لمثل هذه الإصابات.

وتابع أنه بعدها أشرف الأطباء والفريق الطبي المختص على نقل الحالتين من المركبة وحتى غرفة الطوارئ، حيث تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بالطوارئ وخياطة الجروح وعمل الأشعة والفحوصات الطبية واستكمال الإجراءات اللازمة، واتضح أنهما يعانيان من كسور بعظام الفخذ، وتم تنويمهما بقسم الجراحة رجال، وحالتهما مستقرة حتى الآن.

وشدد عسيري على أن عملية الإسعاف استغرقت منذ وصول المركبة حتى تنويم المصابين في أسرة قسم الطوارئ وقتًا وجيزًا جدًّا، علمًا أن أقسام الطوارئ مراقبة بالكاميرات التي وثقت ذلك.

ولفت إلى أن مدير عام الشؤون الصحية بعسير، الدكتور محمد بن علي الهبدان، اطمأن على صحة المصابين والخدمة الطبية التي تم تقديمها خلال اتصال هاتفي أجراه بوالد المصابين.

ومن جانبه، أشاد والد المصابين (في رسالة خطية) بالخدمة الطبية التي تم تقديمها لأبنائه، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم تقديم الخدمة لأبنائه في وقت قياسي، مقدمًا شكره للفريق الطبي الذي باشر الحالة.







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