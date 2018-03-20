تأكيدًا لانفراد “المواطن”.. الشراء عبر المتاجر الإلكترونية بدون فيزا بعد 10 أيام

المواطن _وليد الفهمي _ جدة

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها لكافة البنوك المحلية، بالسماح لهم بالبدء في تفعيل عمل الشراء عبر الإنترنت دون الحصول على فيزا أو بطاقات بنكية أخرى.

وأوضحت المؤسسة في خطاب للبنوك والجهات ذات العلاقة أن ذلك التطور يأتي ضمن الإستراتيجية الخمسية لنظام المدفوعات الوطني “مدى” التي تشتمل على عدة مسارات من ضمنها مسار النمو والانتشار، الذي هو إحدى مبادراته إتاحة خدمات الدفع عبر الإنترنت من خلال بطاقات مدى البنكية لاستهداف قطاعات جديدة ضمن مجالات التجارة الإلكترونية.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي السماح لجميع البنوك بالبدء في تفعيل عمل بطاقات مدى البنكية لإتمام عملية الدفع من خلال الإنترنت بدءًا من تاريخ 1/ 4/ 2018.

الجدير بالذكر أن “المواطن” قد نشرت خبرًا بعنوان (النقد لـ”المواطن” الدفع عن طريق الهاتف في متاجر المملكة قريبًا)، كشفت من خلال الخبر أن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، ذكر أن الشبكة السعودية للمدفوعات “مدى” تعمل حاليًّا على قدم وساق لتفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية التي ستسهم وبشكل كبير في تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وستسهم أيضًا في تعزيز المدفوعات الإلكترونية اتساقًا وانسجامًا مع ما تشهده المملكة من تقدم مذهل على كافة الأصعدة والمستويات.

وبيّن حافظ، في تصريحات خاصة إلى “المواطن“، أن إحدى الخدمات الجديدة المتوقع أن يتم تفعيلها خلال النصف الأول من 2018، تهدف إلى تمكين جميع مستخدمي مدى من التعامل مع المتاجر الإلكترونية بالمملكة مما سيساعد وبشكل كبير على التوسع في التجارة الإلكترونية.

وأوضح أنه حال تفعيل هذه الخدمة يمكن للعميل أن يتعامل مع المتاجر الإلكترونية العالمية للشراء ببطاقة مدى، مؤكدًا أن هدف مؤسسة النقد من ذلك هو تفعيل استخدامات التجارة الإلكترونية في المملكة للمواطنين والمقيمين على حد، سواء من خلال استخدام بطاقات مدى التي تجاوز عددها الـ٢٩ مليون بطاقة مصدرة.

وعن الخدمة الثانية بين طلعت حافظ أنها تخص نظام الدفع بواسطة أو عبر الهواتف الذكية أو ما يسمى ((Mobile Payment))، والتي ستمكن العملاء من الدفع بواسطة الهواتف المحمولة الذكية بديلًا عن حمل بطاقة مدى، مشيرًا إلى أن النواحي الأمنية في هذه الخدمة عالية جدًّا ولا تدعو للقلق وهي ثلاثية الأبعاد، والتي من بينها إرسال رسالة للعميل على هاتفه ما يعرف بالرقم السري للمرة الواحدة OTP ورسالة نصية عند إجراء أي عميلة؛ وذلك لحمايته.

وأوضح أن خدمة الدفع بواسطة الموبايل سيتم تطبيقها في البداية وفقًا لآلية عمل خدمة مدى أثير وهي التي تستخدم لدفع قيمة المشتريات منخفضة القيمة ومرتفعة الدوران، والتي تكون قيمتها أقل من 100 ريال، وبحد أقصى للعميل 300 ريال خلال فترة زمنية.

وعن التطورات التي تشهدها أنظمة المدفوعات في المملكة، بيّن حافظ أن ما تشهده المملكة من تطور مذهل في أنظمة المدفوعات يضاف إلى ما سبقه من تطورات على مستويات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والذي يرمز إليه بـ(سريع)، ونظام سداد، ونقاط البيع (POS).

وأشار إلى أن بطاقات مدى تمكن حامليها من استخدام شبكة مدى في دفع قيمة مشترياتهم، دون الحاجة لحمل مبالغ كبيرة من النقود واستخدام البطاقات بديلًا عنها لما تحمله من مزايا وخصائص مواكبة للمتغيرات العصرية العالمية في مجال أنظمة المدفوعات وجعل الهواتف الذكية وقنوات الدفع الإلكترونية الحل الأسهل والأكثر مرونة لجميع مستخدمي بطاقات مدى للدفع.







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