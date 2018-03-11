تأهيل الإناث بالقدس يفتتح القسم الطبي لخدمة 179 نزيلة من ذوات الإعاقة

المواطن- الرياض

افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف بن مسفر السيالي، القسم الطبي بمركز التأهيل الشامل للإناث في حي القدس الذي تم تجهيزه بالتعاون مع شركة BAE systems من خلال حفل حضرته مساعدة المدير العام للإشراف الاجتماعي النسائي نوال علاوي، ورئيس الاستثمار المجتمعي بالشركة فهد الخلفان، وعدد من منسوبي ومنسوبات الوزارة.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها السيالي كلمة رحب فيها بالحاضرين وشكر الشركة على مبادرتهم في تجهيز القسم الطبي، ثم كلمة الشركة التي ألقاها الخلفان، ليقص السيالي بعد ذلك شريط الافتتاح ويطّلع على التجهيزات ويستمع لشرح مديرة المركز.

وذكر السيالي في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن هذا التعاون الذي أثمر عن إعادة تأهيل العيادات الطبية في المركز وتجهيزها بالكامل إنما ينم عن قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي دعت رؤية المملكة 2030 لتفعيلها، موضحًا أن هذا القسم سوف يخدم قرابة 179 نزيلة من ذوات الإعاقة، داعيًا بقية المؤسسات والشركات للقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية تجاه الفئات التي ترعاها الوزارة.

يذكر أن المركز قد وقع قبل عدة أشهر اتفاقية تعاون مع الشركة تنص على تجهيز القسم الطبي في المركز المشتمل على عيادات الطب النفسي والأسنان وعيادة التخاطب والصيدلية الرئيسة للمركز بالأدوية وكافة المستلزمات الطبية الأخرى.







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