تابع لرب الأسرة وتريد الانفصال في حساب المواطن .. هنا الطريقة

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن طريقة التسجيل كفرد مستقل لمن سبق لهم التسجيل كتابعين لأرباب الأسر.

وقال حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج: إنه يمكن تحقق هذا الأمر من خلال:

التوجه إلى البوابة الإلكترونية في برنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا). اختيار تسجيل جديد. إدخال المعلومات المطلوبه لتقديم الطلب.

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال تم قبول الطلب كفرد مستقل ستصبح حالته عند رب الأسرة “تابع غير مؤهل”.

يهدف حساب المواطن إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.