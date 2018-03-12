تتويج تعليم عسير بوسام الجودة من الدرجة الأولى

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

توّج نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، المدير العام للتعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان، بوسام سفير جودة من الدرجة الأولى؛ تقديراً لجهود تعليم المنطقة في مجال تفعيل برامج الجودة، وذلك خلال لقاء قيادات العمل التعليمي الذي عقد في محافظة ينبع أمس.

وثمن آل كركمان لوزارة التعليم ذلك التقدير، مؤكداً أنه سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد، وتجويد الأداء، وترسيخ ثقافة الجودة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة، فيما نوه بجهود الفرق العاملة في الإدارة التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجاز.







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