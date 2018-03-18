تجاوباً مع “المواطن”.. أمانة جدة تباشر حفريات حي التيسير

المواطن - جدة .

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع ما نشرته “المواطن” بعنوان “بالصور.. الحفريات هاجس يؤرق أهالي حي التيسير شرق جدة”، وباشرت عمليات معالجة تلك الحفريات لرفع المعاناة عن المواطنين.

ووثقت “المواطن” قيام الأمانة بإعادة رصف الطريق مرة أخرى بعد أن تهالكت طبقات الأسفلت.

وكانت “المواطن” قد سلطت الضوء على حفريات الحي موثقة ذلك بعدة صور لتعرجات وهبوط أسفلتي، بسبب ضعف في طبقات الأسفلت، التي أصبحت مصدراً للضرر والأذى وهاجساً يؤرق الكثيرين من مرتادي الطريق.

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