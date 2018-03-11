تجاوبًا مع “المواطن”.. رش مستنقعات حي المطار بجازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

تجاوبت الجهات الخدمية، ممثلة في بلدية مدينة جازان، مع شكاوى أهالي حي المطار بجازان، من انتشار المستنقعات والبعوض، حيث قررت، مساء اليوم الأحد، البدء برش عددٍ من مواقع المستنقعات المنتشرة بعدد من الأراضي الفضاء في حي المطار وملحق حي المطار.

ورصدت عدسة “المواطن”، وجود آليات وعمال لإحدى الشركات تقوم بعمليات الرش لمواقع المستنقعات بملحق حي المطار، بالإضافة لقيامها خلال الأيام الماضية بعمليات رش للبعوض، لكن دون القيام بعمليات الردم لتلك المستنقعات من أجل القضاء بشكل نهائي على بيئة توالد البعوض بالحي.

وأبدى عددٌ من أهالي الحي ارتياحهم بالبدء برش مواقع المستنقعات بحي المطار، بعد تسببها بانتشار البعوض والحشرات بشكل كبير، وعبّروا عن شكرهم وتقديرهم لمسؤولي بلدية جازان لتجاوبهم مع الشكوى، مثمنين لـ“المواطن” دورها في نقل همومهم ووضعها بين أيدي المسؤولين.

يأتي ذلك بعد أن نشرت “المواطن” قبل 10 أيام خبرًا تحت عنوان “بالصور.. سكان حي المطار بجازان يشتكون انتشار المستنقعات والبعوض”، حيث اشتكى عددٌ من أهالي الحي من انتشار المستنقعات بشكل كبير في عدد من الأراضي الفضاء بحي المطار، وخصوصًا التي تقع في ملحق حي المطار وبالقرب من شارع الأمير فيصل بن فهد، منذ عدة أسابيع، دون ردمها من قبل البلدية.

وقال محمد قادري وأحمد حيدر لـ“المواطن”: إنَّ “دور بلدية جازان غائب تمامًا، والدليل ما يُشاهد من وجود المستنقعات بالحي التي تظل فترات طويلة دون ردم، وباتت تشوه منظر الحي، حيث تنبعث منها روائح كريهة، ويتجمّع فيها البعوض والحشرات بشكل كبير؛ مما يهدد راحة سكان الحي وصحتهم بنقل الأمراض المعدية مثل حمى الضنك، وداء الفيل، وغيرها”.

وطالب سكان الحي المسؤولين بسرعة التدخل ورش تلك المستنقعات المنتشرة بالحي وردمها بصورة عاجلة، وإنهاء معاناة السكان من كثرة انتشار البعوض الناقل للأمراض المعدية.







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