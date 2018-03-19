تجاوبًا مع “المواطن”.. منع سفر طبيب وممرضة حتى انتهاء التحقيق في وفاة معلمة مكة

المواطن _ عبدالرحمن المحمادي _ مكة:

تجاوب فرع وزارة الصحة في مكة المكرمة، مع خبر نشرته صحيفة “المواطن“، بعنوان (ذهبت لتعالج الجيوب الأنفية فقادها الإهمال إلى العناية المركزة في مكة المكرمة)، وبدأت في التحقيق مع المسؤولين عن الخطأ الطبي في أحد مستوصفات المنطقة.

وقال فرع الصحة في مكة إنَّه: ورد إلينا بلاغ من مركز بلاغات الصحة 937 يوم الأربعاء، الموافق 26/6/1439هــ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً من شقيق المعلمة، وقد تم التواصل مع الشاكي في حينه، حيث أفاد بأنه يطالب بالحق الخاص من الطبيب المعالج والممرضة بالمجمع الطبي المسؤول عن الخطأ الطبي (حسب إفادته)، ليتم طلب حضوره في نفس اليوم لتعبئة نموذج الشكاوى لاستكمال الإجراءات النظامية إذ إن الشاكي يطالب بالحق الخاص.

وأضاف فرع الوزارة في مكة: حضر الشاكي وأفاد بأنه يرغب في مهلة إلى يوم الخميس الموافق 5/7/1439هــ؛ ليتمكن من سؤال طبيب الطوارئ في مستشفى الملك عبدالعزيز الذي تم نقل المريضة إليه من المجمع المسؤول عن الخطأ بعدما تدهورت حالتها، ثم حضر للشؤون الصحية بمكة يوم الخميس الموافق 27/6/1439هــ، وقام بتعبئة النموذج وسأل عن الإجراء الذي سيتم.

وأكمل: تم إفادته بأنَّه تم بالفعل استدعاء الطبيب والممرضة ومالك المجمع، والمدير الطبي يوم الأحد 1/7/1439هــ بخطاب استدعاء، وتأجيل سفر الطبيب والممرضة، وتم إطلاعه على صورة الخطاب، وإفادته بأنَّه بعد أخذ أجوبتهم سيتم إحالة كامل المعاملة مع الملف الطبي للمريضة إلى إدارة المتابعة الفنية بالشؤون الصحية بمكة لتشكيل لجنة طبية استشارية لدراسة الملف الطبي وإكمال باقي الإجراءات النظامية، حسب توجيه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة.

يشار إلى أنَّ صحيفة “المواطن” كانت قد نشرت خبرًا وردها من شقيق المعلمة، ليطالب بحقه عبر منبر الصحيفة، وعنوان الخبر (ذهبت لتعالج الجيوب الأنفية فقادها الإهمال إلى العناية المركزة في مكة المكرمة)، ويمكنك الاطلاع على الخبر من (هنا).







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