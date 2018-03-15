ذهبت لتعالج الجيوب الأنفية فقادها الإهمال إلى العناية المركزة في مكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة:

توجَّهت إحدى المعلمات إلى مستوصف شهير في مكة للكشف على الجيوب الأنفية فقادها الإهمال إلى العناية المركزة.

وفي التفاصيل قال شقيق المعلمة ع.ع الحربي، إنَّ شقيقته خرجت من المنزل وحالتها الصحية جيدة، وتوجهت إلى مستوصف شهير في مكة للكشف على الجيوب الأنفية، وتم إعطاؤها أحد المحاليل خرجت على أثره من المستوصف بالإسعاف والإنعاش، إلى أحد المستشفيات بمكة.

وأضاف الحربي أنَّها غابت عن الوعي وتوقف قلبها، بعد أخذها المحلول، وتم عمل إنعاش لها في المستوصف ونقلها بسيارة الإسعاف وتوقف قلبها في الطريق وقاموا بعمل إنعاش قلب لها في أحد مستشفيات مكة؛ وتم تنويمها في المستشفى وكل طبيب يعطيهم تشخيصًا حول حالتها ولَم يتم التعرف على السبب حتى الآن وهي لا زالت ترقد في العناية المركزة على الأجهزة، وذكر لهم الطبيب أنَّه لا يوجد إشارات من الدماغ.

وناشد الحربي عبر صحيفة “المواطن“، المسؤولين في وزارة الصحة بالنظر في حالة شقيقته، ومعرفة الأسباب في حالتها ومحاسبة المتسببين في الضرر لها.







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