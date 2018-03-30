تداعيات تسميم الجاسوس.. روسيا ترد بالمثل على 23 دولة

المواطن - متابعة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها أبلغت سفراء معظم الدول التي قامت بطرد دبلوماسيين روس بأن عددًا مساويًا من دبلوماسيي تلك الدول سوف يعاملون كأشخاص غير مرحب بهم في روسيا.

وشددت الوزارة في بيان على أن السفراء ينتمون إلى الدول الـ23 التي طردت دبلوماسيين روسًا، على خلفية واقعة تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق وابنته.

وأعلنت موسكو أمس الخميس أنها تعتزم طرد 60 دبلوماسيًّا أميركيًّا، إضافة إلى إغلاق القنصلية الأميركية في سان بطرسبرغ، ردًّا على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن.

وضمت قائمة الدول التي تم إبلاغها بقرارات الطرد أستراليا وألمانيا والدنمارك وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ومولدوفا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وأوكرانيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا وجمهورية التشيك والسويد وإستونيا.







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