ترامب يقيل مسؤولًا بارزًا في الخارجية انتقد إقالة تيلرسون

المواطن - متابعة:

بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعزل وزير الخارجية ريكس تيلرسون، تسببت تعليقات مسؤول كبير في الوزارة على القرار في إقالته أيضًا.

وكان ترامب قد أقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، بسبب خلافات معه بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وعيَّن مدير الاستخبارات مايكل بومبيو بدلًا منه.

ومايكل بومبيو كان مديرًا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وكان عضواً بمجلس النواب الأميركيين بولاية كانساس من العام 2011 وحتى 2017، كما كان عضواً في حركة حزب الشاي داخل الحزب الجمهوري، وعضواً باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وأصدر الرئيس الأميركي قرارًا بتعيينه وزيرًا للخارجية الأميركية اليوم.







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