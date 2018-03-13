ترامب يكشف مفاجأة عن إقالة تيلرسون

المواطن - سعد البحيري

فجرت إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوزير خارجيته ريكس تيلرسون مفاجأة من العيار الثقيل ليس بسبب التوقيت المفاجئ لها فحسب بل للطريقة التي تمت بها.

تيلرسون أكد أنه لم يعلم حتى سبب إقالته بينما قال ترامب إنه اتخذ قراره دون الرجوع إلى الوزير أو مناقشة الأمر معه.

وشهدت إدارة ترامب حركة من الاستقالات والإقالات خلال العام الأول من حكم ترامب طالت ما يقرب من 30% من المسؤولين.

الخلافات بين ترامب ووزير خارجيته لم تكن خافية بل اقتربت من الصدام في بعض الملفات أبرزها الاتفاق النووي الإيراني والأزمة مع قطر على خلفية رعايتها للإرهاب.

وقبل عدة أشهر أكد ترامب أن قطر لديها تاريخ طويل من دعم الجماعات الإرهابية إلا أن تيلرسون خرج في اليوم التالي ليؤكد أن بلاده تقدر الدور القطري وتثمن احتضان الدوحة للقاعدة العسكرية الأميركية.

يشار إلى أنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قرر إقالة وزير الخارجية ، ريكس واين تيلرسون، من منصبه، اليوم، وتعيين مايك بومبيو مدير CIA بدلاً منه.

وكان مايكل بومبيو مديرًا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وعضواً بمجلس النواب الأميركيين بولاية كانساس من العام 2011 وحتى 2017، كما كان عضواً في حركة حزب الشاي داخل الحزب الجمهوري، وعضواً باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا بتعيينه وزيرًا للخارجية الأميركية اليوم.







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