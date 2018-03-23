تصريحات السعودية حول تمديد اتفاق خفض الإنتاج ترفع أسعار النفط

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المائة اليوم الجمعة، مدفوعة بخطط سعودية لتمديد القيود المفروضة على الإنتاج بقيادة أوبك وروسيا والتي طُبقت في 2017 حتى عام 2019 بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس إنه من المهم أن تواصل الدول في أوبك التعاون مع الدول المنتجة خارجها لتمديد اتفاق خفض الانتاج.

يذكر أن دول أوبك قد أبرمت اتفاقا مع دول منتجة من خارجها في يناير 2017 بهدف تقليص الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا وإنهاء الوفرة في المعروض.

وساعد الخفض في رفع أسعار النفط لمستوياتها الحالية التي تدور حول 65 دولارا للبرميل. ومن المقرر أن يعقد المنتجون اجتماعا في فيينا في يونيو المقبل لبحث المزيد من التعاون.

وبحلول الساعة 05:49 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمائة إلى 64.97 دولار للبرميل وذلك بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمائة إلى 69.52 دولار للبرميل. وفي الأسبوع يتجه برنت صوب الارتفاع نحو خمسة بالمائة في أقوى أداء منذ يوليو تموز العام الماضي بينما سيرتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 4.2 بالمائة.







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