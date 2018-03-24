تصريحات الفالح تقود أسعار النفط للارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ يناير

المواطن- الرياض

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر يناير، بعد أن أكد وزير الطاقة، خالد الفالح، أن أوبك والمنتجين المتفقين معها سيحتاجون إلى الإبقاء على تخفيضات الإمدادات في 2019، مع تزايد القلق بشأن مستقبل صادرات إيران من الخام.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.54 دولار، أو 2.2%، لتبلغ عند التسوية 70.45 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 6.4% هي أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو.

أما عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط فسجلت أيضًا أكبر أسبوع من المكاسب منذ يوليو مع صعودها 5.5%، بعد أن أنهت جلسة الجمعة عند 65.88 دولار للبرميل، مرتفعة 1.58 دولار أو 2.5%.

وقال الوزير الفالح: إن الأمر يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :