تصفح أحدث نسخة من ديجتال المواطن

تصفح أحدث نسخة من ديجتال المواطن

2018/03/23
الساعة 3:37 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض
 أصدرت صحيفة المواطن نسخة جديدة ديجتال تتزامن مع الزيارة التاريخية التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا .

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