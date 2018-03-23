2018-03-23 almowaten الرئيسيةالسعودية اليوم تصفح أحدث نسخة من ديجتال المواطن تصفح أحدث نسخة من ديجتال المواطن 2018/03/23 الساعة 3:37 صباحًا - فيالسعودية اليوم, جولة ولي العهد, حصاد اليوم 1810 0 طباعة المواطن - الرياض أصدرت صحيفة المواطن نسخة جديدة ديجتال تتزامن مع الزيارة التاريخية التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا . شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. إقرأ ايضا : فيديو جراف “المواطن” .. تاريخ أرامكو منذ تأسيسها وحتى رؤية 2030 حساب المواطن يحدد الدخل المفصح عنه وطريقة الإفصاح مركزية العراق في العقل الاستراتيجي الإيراني .. أحدث إصدارات رصانة في معرض الرياض للكتاب "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن حساب المواطن يحدد الدخل المفصح عنه وطريقة الإفصاح حساب المواطن : هكذا يؤثر تطابق البيانات على وصول الدعم بعد تذكير حساب المواطن بتحديث مصدر الدخل.. مغردون: دخّلنا البيانات ولا شُفنا شي حساب المواطن يحدد خطوات الإفصاح عن مصادر الدخل حساب المواطن يحدد المستفيدين من الدفعة الخامسة انفوجرافيك المواطن إنفوجرافيك “المواطن”.. انتهاكات الحوثي تستفز مجلس الأمن شاهد انفوجرافيك المواطن : قصة تراجع القرضاوي يرويها المستشار القحطاني انفوجرافيك المواطن : محمد بن سلمان.. قائد التغيير في السعودية حوارات خبير الاقتصاد في الجامعة الأميركية بواشنطن لـ”المواطن”: التكنولوجيا أهم مجالات زيارة ولي العهد للولايات المتحدة كبير متخصصي سياسات الخليج في واشنطن لـ”المواطن”: زيارة ولي العهد تؤسس لمنفعة متبادلة بين البلدين مستشار رئيسة وزراء بريطانيا لـ”المواطن”: محمد بن سلمان مفتاح دخول المستثمرين البريطانيين إلى السعودية محلل سياسي لـ”المواطن”: لا مبرر لفوضى جنوب اليمن ولا وقت للاقتصاصات الحزبيّة محلل اقتصادي لـ”المواطن”: اكتتاب أرامكو فرصة للمواطنين والأرباح ستكون مجزية الرياضة العالمية الكشف عن الساعة الخاصة بالحُكام في مونديال روسيا راموس: سنذهب روسيا للفوز بالمونديال.. وهذا هدفي مع إسبانيا وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية رينيه هاوسمان إبرا على أبواب الدوري الأميركي الموسم المقبل الوحدة يتأهل لنهائي كأس الخليج العربي الإماراتي السياحة والسفر بالصور.. فيينا أفضل المدن معيشة في العالم.. ومدينة عربية الأسوأ زوار معرض روائع آثار المملكة بطوكيو: لم نكن نعلم أن حضارتكم بهذا التطور والرقي سياحة القصيم تنظم رحلة لمبلغين عن مواقع أثرية جديدة في ضرية المتاحف في المملكة وقطاع السياحة الترفيهي بين الواقع والمأمول بموافقة من سلطان بن سلمان.. نزع ملكية عقار في المدينة المنوّرة دعمًا للسياحة تيوب المواطن بالفيديو.. طيار يوثق لحظات الرعب بكاميرا جواله بعد تعطل محرك طائرته شاهد.. نهاية مروعة لشاب حاول استعراض مهاراته في قيادة دراجته شاهد.. انفجار هاتف في وجه رجل حاول استبدال البطارية شاهد.. أغرب طريقة لطلب يد فتاة! بالفيديو.. صداقة غير متوقعة بين فهد وكلبة فيسبوك المرأة والطفل جار يتلاعب بالميراث وأرملة تحرم من دعم حساب المواطن مآسٍ تسببها الثغرات ! ريهام البدر .. فضحت ميليشيات إيران ووزعت المساعدات حتى صارت هدفًا لقنّاص الحوثي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تطلق مبادرة “سخرها” هدف يتحمل 80% من تكلفة رحلات الموظفات دون استقطاع بدل النقل الوزرة .. زي نسائي جديد في آخر صرعات الأزياء!