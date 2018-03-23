تصفح أحدث نسخة من ديجتال المواطن

المواطن - الرياض

أصدرت صحيفة المواطن نسخة جديدة ديجتال تتزامن مع الزيارة التاريخية التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا .







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