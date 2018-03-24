2018-03-24 almowaten الرئيسيةآخر الاخبار تصفح العدد الجديد من المواطن ديجتال تصفح العدد الجديد من المواطن ديجتال 2018/03/24 الساعة 8:07 صباحًا - فيآخر الاخبار, اخبار رئيسية, جولة ولي العهد, حصاد اليوم 1885 0 طباعة المواطن - الرياض شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. إقرأ ايضا : شاهد موشن جرافيك “المواطن”.. السعودية لاتحتاج من يدافع عنها موشن جرافيك “المواطن”.. اللقاءات المكثفة لولي العهد في واشنطن إنفوجرافيك “المواطن”.. الشراكة السعودية الأميركية: معًا ننتصر "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن تفاؤل بخميس البنتاجون مع ولي العهد لبناء القوة السعودية حساب المواطن يُجيب على سؤال هام بشأن تسجيل العقار حساب المواطن يحدد الدخل المفصح عنه وطريقة الإفصاح حساب المواطن : هكذا يؤثر تطابق البيانات على وصول الدعم بعد تذكير حساب المواطن بتحديث مصدر الدخل.. مغردون: دخّلنا البيانات ولا شُفنا شي انفوجرافيك المواطن إنفوجرافيك “المواطن”.. انتهاكات الحوثي تستفز مجلس الأمن شاهد انفوجرافيك المواطن : قصة تراجع القرضاوي يرويها المستشار القحطاني انفوجرافيك المواطن : محمد بن سلمان.. قائد التغيير في السعودية حوارات خبير الاقتصاد في الجامعة الأميركية بواشنطن لـ”المواطن”: التكنولوجيا أهم مجالات زيارة ولي العهد للولايات المتحدة كبير متخصصي سياسات الخليج في واشنطن لـ”المواطن”: زيارة ولي العهد تؤسس لمنفعة متبادلة بين البلدين مستشار رئيسة وزراء بريطانيا لـ”المواطن”: محمد بن سلمان مفتاح دخول المستثمرين البريطانيين إلى السعودية محلل سياسي لـ”المواطن”: لا مبرر لفوضى جنوب اليمن ولا وقت للاقتصاصات الحزبيّة محلل اقتصادي لـ”المواطن”: اكتتاب أرامكو فرصة للمواطنين والأرباح ستكون مجزية الرياضة العالمية موعد مباراة مصر والبرتغال يخطف الأنظار من الوديات الدولية رسميًّا.. إبراهيموفيتش ينضم إلى لوس أنجلوس هذا النادي الإنجليزي يرغب في ضم نيمار مان يونايتد ينافس السيتي على ضم مدافع برشلونة بالفيديو.. الأوروغواي تهزم منتخب التشيك وديًا بثنائية السياحة والسفر بالصور.. فيينا أفضل المدن معيشة في العالم.. ومدينة عربية الأسوأ زوار معرض روائع آثار المملكة بطوكيو: لم نكن نعلم أن حضارتكم بهذا التطور والرقي سياحة القصيم تنظم رحلة لمبلغين عن مواقع أثرية جديدة في ضرية المتاحف في المملكة وقطاع السياحة الترفيهي بين الواقع والمأمول بموافقة من سلطان بن سلمان.. نزع ملكية عقار في المدينة المنوّرة دعمًا للسياحة تيوب المواطن شاهد.. شاب يصطاد سرب حمام بحركة واحدة في ميدان عام شاهد.. انهيار مدخنة بطول 200 متر ببريطانيا بالفيديو.. ثعبان يخنق مدربه والجماهير تكتفي بالتصوير بالفيديو.. طيار يوثق لحظات الرعب بكاميرا جواله بعد تعطل محرك طائرته شاهد.. نهاية مروعة لشاب حاول استعراض مهاراته في قيادة دراجته فيسبوك المرأة والطفل جار يتلاعب بالميراث وأرملة تحرم من دعم حساب المواطن مآسٍ تسببها الثغرات ! ريهام البدر .. فضحت ميليشيات إيران ووزعت المساعدات حتى صارت هدفًا لقنّاص الحوثي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تطلق مبادرة “سخرها” هدف يتحمل 80% من تكلفة رحلات الموظفات دون استقطاع بدل النقل الوزرة .. زي نسائي جديد في آخر صرعات الأزياء!