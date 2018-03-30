تعرف على أسعار الذهب في الكويت يوم الجمعة

المواطن - الرياض

شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات مقارنة باليوم السابق، حيث سجل متوسط أسعار جرام الذهب عيار 24 12.78 دينار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 11.72 دينار فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 في الكويت 11.18 دينار.

وبالنسبة لجرام الذهب عيار 18 فقد سجل في الكويت 9.59 دينار في بداية تعاملات اليوم الجمعة.

وبلغ متوسط أسعار أوقية الذهب 397.47 دينار فيما بلغ متوسط أسعار جنيه الذهب 89.46 دينار.

ووصل سعر كيلو الذهب إلى 12,780 دينارا في الكويت وفقًا لتحديثات بداية التعامل.







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