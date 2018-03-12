تعرف على السيرة الذاتية لمدير القناة السعودية الأولى 

المواطن - حسن عسيري - الرياض

صدر، أمس الأحد، قرار وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، الدكتور عواد بن صالح العواد، بتعيين الأستاذ خالد بن حمود الغامدي مديرًا للقناة السعودية الأولى.

حصل الغامدي على درجة البكالوريوس في الإعلام تخصص إذاعة وتلفزيون من جامعة الملك سعود لعام 1423هـ، كما حصل على العديد من الدورات في مجال الإعلام، وعمل مخرجًا في القناة الرياضية عام 1423هـ ولمدة عام، ثم مدير الإخراج في قناة الإخبارية عام 1424 لمدة عام، ثم مدير إدارة التخطيط والتطوير في قناة الإخبارية عام 1425 لمدة عام، ثم مساعد المدير العام للشؤون الفنية والإنتاج في القناة الثانية السعودية عام 1426 لمدة عامين، ثم نائب مدير عام القناة الثانية السعودية عام 1428 لمدة ثلاث سنوات، ثم مساعد المدير العام لشؤون الأخبار والبرامج بالقناة الإخبارية عام 1431 لمدة ثلاث سنوات، ثم نائب المشرف العام على قناة الإخبارية عام 1434ولمدة عامين، ثم مستشارًا إعلاميًّا في القناة السعودية الأولى 1436 لمدة ثلاث سنوات، ثم عمل نائب لمدير عام القناة السعودية الأولى حتى صدر قرار تعيينه أمس الأحد 23/ 6/ 1439 مديرًا عامًّا للقناة الأولى.

كما شارك في العديد من المناسبات الداخلية والدولية، منها المشاركة في الإشراف على تغطيات الحج لعدة سنوات لقناة الإخبارية والقناة الثانية، وكذلك الإشراف على أهم المناسبات المحلية والعالمية والمناسبات السياسية والاقتصادية داخليًّا وخارجيًّا، والإشراف أيضًا على هوية القناة الثانية وقناة الإخبارية، كما شارك في العديد من الوفود الإعلامية الدولية والمحلية.