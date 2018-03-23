تعرف على القدرات القتالية لصواريخ تاو TOW الأميركية التي حصلت عليها المملكة

المواطن - الرياض

نجحت المملكة في الحصول على صواريخ تاو 2 بي الأميركية الصنع ضمن صفقة مليارية بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة.

وفيما يلي بعض المعلومات عن صاروخ TOW:

صاروخ TOW هو صاروخ مضاد للدروع من صنع شركة هيوز. دخل صاروخ TOW الخدمة عام 1970 في الجيش الأميركي كما صدر إلى كثير من دول العالم. يمكن إطلاق الصاروخ من منصات تركب على المركبات أو إطلاقه من المروحيات. يبلغ المدى الأقصى للصاروخ 3,750 مترا. بإمكان صاروخ TOW اختراق دروع بسمك 600 ملم إلى 1000 بحسب فئة الصاروخ. أول استخدام قتالي للصاروخ كان في عام 1972 في حرب فيتنام حينما نجحت صواريخ تاو التي أطلقت من طائرات عمودية في اختراق وتدمير الدبابات السوفيتية الصنع بي تي-76. قوة الاختراق 65 سم بالفولاذ فيما تبلغ قوة الاختراق 150 سم بالأسمنت المسلح. مدة طيران الصاروخ حتى المدى الأقصى 14,8 ثانية . نسبة إصابة الهدف 99% . مدة تكبير المنظار 13 مرة . يوجه إلكترونيا وذاتيا تحت تأثير الأشعة ما دون الحمراء . سلاح مرن ، سهل الاستعمال ، قابل للحركة . يستعمل في عمليات الدفاع والهجوم لتدمير جميع المدرعات والتحصينات . يتمتع بدقة في التسديد وإصابة جميع الأهداف الثابتة والمتحركة . ينقل بواسطة الأفراد عند استعماله على الأرض . يتم تركيبه دون استعمال أية أدوات أو معدات إضافية . يتم فحصه ذاتيا دون الحاجة لأي جهاز فحص خارجي . يستعمل في جميع الأحوال الجوية التي تسمح للرامي برؤية الهدف ضمن درجة حرارة من – 32 إلى + 60 درجة مئوية . يرمي الأهداف التي تقع ضمن 360 درجة عند استعماله على الأرض و 180 وهو مركب على آلية . المدى الأدنى 65 م. والمدى الأقصى 3000 متر ووزن القاذف جاهز للرمي 103 كجم تقريبا.







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