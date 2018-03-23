تعرف على القدرات القتالية لصواريخ تاو TOW الأميركية التي حصلت عليها المملكة

المواطن - الرياض
نجحت المملكة في الحصول على صواريخ تاو 2 بي الأميركية الصنع ضمن صفقة مليارية بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة.
وفيما يلي بعض المعلومات عن صاروخ TOW:
- صاروخ TOW هو صاروخ مضاد للدروع من صنع شركة هيوز.
- دخل صاروخ TOW الخدمة عام 1970 في الجيش الأميركي كما صدر إلى كثير من دول العالم.
- يمكن إطلاق الصاروخ من منصات تركب على المركبات أو إطلاقه من المروحيات.
- يبلغ المدى الأقصى للصاروخ 3,750 مترا.
- بإمكان صاروخ TOW اختراق دروع بسمك 600 ملم إلى 1000 بحسب فئة الصاروخ.
- أول استخدام قتالي للصاروخ كان في عام 1972 في حرب فيتنام حينما نجحت صواريخ تاو التي أطلقت من طائرات عمودية في اختراق وتدمير الدبابات السوفيتية الصنع بي تي-76.
- قوة الاختراق 65 سم بالفولاذ فيما تبلغ قوة الاختراق 150 سم بالأسمنت المسلح.
- مدة طيران الصاروخ حتى المدى الأقصى 14,8 ثانية .
- نسبة إصابة الهدف 99% .
- مدة تكبير المنظار 13 مرة .
- يوجه إلكترونيا وذاتيا تحت تأثير الأشعة ما دون الحمراء .
- سلاح مرن ، سهل الاستعمال ، قابل للحركة .
- يستعمل في عمليات الدفاع والهجوم لتدمير جميع المدرعات والتحصينات .
- يتمتع بدقة في التسديد وإصابة جميع الأهداف الثابتة والمتحركة .
- ينقل بواسطة الأفراد عند استعماله على الأرض .
- يتم تركيبه دون استعمال أية أدوات أو معدات إضافية .
- يتم فحصه ذاتيا دون الحاجة لأي جهاز فحص خارجي .
- يستعمل في جميع الأحوال الجوية التي تسمح للرامي برؤية الهدف ضمن درجة حرارة من – 32 إلى + 60 درجة مئوية .
- يرمي الأهداف التي تقع ضمن 360 درجة عند استعماله على الأرض و 180 وهو مركب على آلية .
- المدى الأدنى 65 م. والمدى الأقصى 3000 متر ووزن القاذف جاهز للرمي 103 كجم تقريبا.
- بالتزامن مع زيارة ولي العهد.. السعودية تحصل على صفقة صواريخ تاو 2 بي الأميركية بقيمة 670 مليون دولار