تعرف على المنتخبات التي رشحها بوفون للتتويج بالمونديال

المواطن – متابعة

رشح جانلويجي بوفون حارس مرمى المنتخب الإيطالي أربع منتخبات للتتويج بلقب النسخة المقبلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

وقال بوفون إن المنتخب الأرجنتيني يعد من أبرز المرشحين للتتويج بلقب المونديال بجانب ألمانيا وإسبانيا والبرازيل خاصة وأن كل منهم يضم ضمن صفوفه مجموعة متميزة من اللاعبين.

وأضاف أن الأرجنتين تتحلى بكثير من المهارات، وتعتمد على لاعبين على مستوى عال ودفاع قوي.

وأشار بوفون إلى أن إيطاليا في مرحلة إعادة البناء بعد عدم تمكنها من التأهل للمونديال فهي لحظة تاريخية.

ولن تشارك إيطاليا للمرة الأولى منذ 60 عامًا في المونديال بعد سقوطها في الملحق الفاصل المؤهل أمام السويد في نوفمبر الماضي.







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