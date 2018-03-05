تعرف على تغريدة آل الشيخ بشأن التحكيم الآسيوي

المواطن – عبدالناصر سيد

قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة: إنه ليس هناك جديد فيما يتعلق بحكام مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واكتفى آل الشيخ بنشر تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا خلالها بأنه لا جديد في التحكيم الآسيوي.

وجاءت تغريدة آل الشيخ في ظل الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الأهلي أمام الغرافة القطري في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن الغرافة والجزيرة، بينما تذيل تركتور سازي تبريز المجموعة برصيد نقطة واحدة.







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