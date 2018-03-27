تعرف على مزايا تشفير البيانات على الأجهزة الجوالة

المواطن - متابعة

شددت مجلة “شيب” الألمانية على ضرورة أن يقوم المستخدم بتشفير البيانات المخزنة على الأجهزة الرقمية، التي يتم استعمالها بكثرة أثناء التنقل، وإلا فقد يتمكن الغرباء من الوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة في حال فقدان هذه الأجهزة أو سرقتها.

وأضافت أنه لا يجوز الاعتماد فقط على كلمة المرور، التي يتم استعمالها لتأمين أجهزة اللاب توب، نظراً لأنها تمنع الوصول إلى نظام التشغيل فقط ولا تقوم بتشفير البيانات، فضلاً عن أنه يمكن اختراقها بسهولة، ولتشفير البيانات ينصح الخبراء باستعمال أداة التشفير Veracrypt المجانية.

وبعد إقلاع الكمبيوتر يمكن للمستخدم اختيار تشفير القرص الصلب بالكامل عن طريق البنود (System/Encrypt system partition/drive) )النظام/تشفير قسم النظام/القرص الصلب (أو إنشاء مجلد مشفر للبيانات الهامة عن طريق البنود (Volumes/Create new volume) )المجلدات/إنشاء مجلد جديد).

وبالنسبة للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد فإنه يمكن تشفير نظام التشغيل بالكامل بدءاً من الإصدار 4 عن طريق قائمة الإعدادات تحت بند الأمان، وإذا كان المستخدم يمتلك جهاز أندرويد قديما بدون شريحة تشفير خاصة، فعندئذ لا بد من تقييم فائدة عملية التشفير، نظراً لأنها قد تؤدي إلى تدهور أداء الجهاز الجوال.

وبالنسبة لهاتف أبل آي فون فإنه يتم تفعيل وظيفة تشفير نظام التشغيل بشكل افتراضي، ولتأمين عملية التشفير بدرجة كافية يجب أن يشتمل رقم التعريف الشخصي PIN على 6 خانات على الأقل، ومن الأفضل أن تشتمل كلمة المرور على أرقام وحروف أبجدية.







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