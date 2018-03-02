تعرَّف على الرقم السلبي الذي حققه الاتحاد بالدوري السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

فشل فريق الاتحاد في عبور عقبة الشباب بعدما خسر منه بثلاثية نظيفة، أمس الخميس، في الجولة الثالثة والعشرين للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ورغم هزيمة الاتحاد بثلاثية فإن تلك الخسارة ألقت بظلالها على العميد ليحقق رقمًا سلبيًّا لم يحققه من قبل في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين.

ويتمثل الرقم السلبي الذي تعرض له الاتحاد في عدم نجاحه في تسجيل أهداف وصيامه عن التهديف للمباراة الرابعة على التوالي، ونزيفه للنقاط المتتالي مباراة تلو الأخرى.

وسقط الاتحاد في فخ التعادل السلبي أمام الأهلي والقادسية والفتح قبل أن يتلقى الهزيمة القاسية من الشباب بثلاثة أهداف دون رد، ليفشل العميد في هز شباك منافسيه.

وبذلك، غاب العميد عن التهديف لمدة وصلت إلى 370 دقيقة، حيث كانت آخر مرة نجح من خلالها في تسجيل هدف أمام أُحد في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية، حيث جاء الهدف وقتها عن طريق زياد الصحفي.

ومنذ هدف الصحفي في شباك أُحد، طارد النحس فريق الاتحاد ليفشل في هز شباك منافسيه ويصوم عن التهديف لأربع جولات متتالية.

ويُعْتبر هذا الصيام هو الأطول في تاريخ الاتحاد منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين بدايةً من موسم 2008 – 2009.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، حيث يتصدر الهلال الترتيب برصيد 46 نقطة.







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