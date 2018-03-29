تعرَّف على عقوبة رئيس باوك اليوناني الذي هدد الحَكم بمسدسه

المواطن - محمد سمعه

عاقب الاتحاد اليوناني لكرة القدم، إيفان سافيديس، رئيس نادي باوك أثينا اليوناني، وذلك بعد نزوله إلى أرض الملعب حاملًا مسدساً.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: إن سافيديس رئيس نادي باوك سيدفع 100 ألف يورو كغرامة مع منعه من دخول أرض الملعب لمدة 3 سنوات مقبلة بعد دخوله إلى ملعب مباراة باوك ضد آيك أثينا في الدوري اليوناني خلال الفترة الماضية.

وكان إيفان سافيديس، رئيس باوك، قد هدد حكم مباراة فريقه أمام آيك أثينا بالمسدس، وذلك بعد إلغاء الحكم هدفًا لنادي باوك، حيث اعتقد رئيس النادي أن الهدف صحيح، وكان سيعطي الفوز لفريقه على حساب نادي آيك.

وبسبب حادثة التهديد بالمسدس الناري توقف الدوري اليوناني خلال ال3 أسابيع الماضية.







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