تعرَّف على مفاجآت قائمة التانجو قبل لقاء إيطاليا وإسبانيا وديًّا

المواطن- عبدالناصر سيد

شهدت قائمة المنتخب الأرجنتيني التي ستخوض المباراتين الوديتين أمام إيطاليا وإسبانيا، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا العام الجاري العديد من المفاجآت.

وخلت القائمة من ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، وباولو ديبالا مهاجم يوفينتوس، بينما تم استدعاء جونزالو هيجواين لقائمة الفريق.

وسيلعب منتخب الأرجنتين مع نظيره الإيطالي يوم 23 مارس الجاري في لندن، كما سيحل ضيفًا على إسبانيا في ملعب “واندا متروبوليتانو” معقل أتليتيكو مدريد، يوم 27 من الشهر ذاته.

ووفقًا لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، فإن القائمة ضمت لحراسة المرمى: سيرغيو روميرو (مانشستر يونايتد)، وويلي كاباييرو (تشيلسي) و جوزمان (تيجري).

وفي الدفاع: ماركوس روخو (مانشستر يونايتد)، فونيس موري (إيفرتون)، فازيو (روما)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، أكونا (سبورتنج لشبونة)، سالفيو (بنفيكا)، تاجليافيكو (أياكس)، جابرييل ميركادو (إشبيلية).

وفي الوسط: خافيير ماسكيرانو (هيبي فورتون)، باريديس (زينيت سان بطرسبورغ)، لانزيني (وست هام)، جوفاني لو سيلسو (باريس سان جيرمان)، لوكاس بيليا (ميلان)، إيفر بانيجا (إشبيلية)، آنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان).

وفي الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، سيرغيو أغويرو (مانشستر سيتي)، جونزالو هيجواين (يوفنتوس)، بيروتي (روما).

ويلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الرابعة بكأس العالم بجانب منتخبات أيسلندا ونيجيريا وكرواتيا.







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