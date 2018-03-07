تعرَّف على موعد انطلاق منافسات المصارعة الحرة WWE في المملكة

المواطن - الرياض

أيام قليلة وتنطلق منافسات المصارعة الحرة WWE في المملكة، والتي يتم تنظيمها لأول مرة في المملكة.

وكانت شركة WWE قد أعلنت، عبر موقعها الرسمي، أن أول الأحداث التي ستقيمها في المملكة سيكون في 27 أبريل على إستاد الملك عبدالله “الجوهرة” في جدة، تحت مسمى “RUMBLE ROYAL GREATEST”.

وأوضحت شركة WWE، أن ذلك يأتي ضمن الشراكة الموقعة بين الشركة المالكة للعبة الترفيه الأولى عالمياً، والهيئة العامة للرياضة في المملكة برئاسة تركي آل الشيخ.

يذكر أن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ وقَّع اتفاقية مع رئيس شركة WWE، فينيس ماكمان، قبل نحو أسبوع لإقامة منافسات المصارعة الحرة، بشكل حصري في المملكة لمدة 10 أعوام.

ويعتبر مهرجان رويال رامل من أهم الأحداث الرئيسية في عالم المصارعة، إذ يقام بشكل سنوي في يناير من كل عام، ويحظى بمتابعة واسعة على مستوى العالم.

وتقام مباريات رويال رامبل أو المعركة الملكية بطريقة مختلفة، إذ إن إحدى جولاتها تتم بمشاركة 30 مصارعاً من المصنفين، بحيث يدخل بعد كل دقيقة أحدهم حتى ينتهي العدد.

ويفوز باللقاء آخر مَن يبقى على الحلبة، بعد أن يتم إقصاء البقية من فوق الحبال الـ3، ويتاح للفائز حينها فرصة اللعب على أحد الألقاب الموجودة في الاتحاد، بحيث يتاح له اختيار الحزام الذي يود اللعب عليه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :