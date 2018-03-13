تعرّف على ترتيب الدوري الإيطالي الحالي بعد تعادل نابولي

المواطن - محمد سمعه

اشتد الصراع بين الأندية على ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وكان روما بدأ الجولة الـ28 بالفوز على فريق تورينو بثلاثية دون رد يوم الجمعة الماضية، حيث سجل للجيالوروسي كل من كوستاس مانولاس ودانيلي دي روسي واللاعب لورينزو بليغريني، ليتواجد روما في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي.

أما نادي هيلاس فيرونا فهزم فريق كييفو فيرونا بنتيجة هدف دون رد سُجل عبر اللاعب أنطونيو كاراتشبولو في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة بطريقة جميلة، وبعد المباراة يتواجد فريق هيلاس فيرونا في المركز التاسع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي.

واستُكملت مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي، حيث تنافس 16 ناديًا من أجل تحسين مراكزهم في ترتيب الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي.

وكان نادي فيورنتينا هزم فريق بينيفينتو بنتيجة هدف دون رد، بينما فاز فريق أتالانتا على نادي بولونيا بهدف دون رد، أما نادي يوفنتوس فهزم فريق أودينيزي بنتيجة هدفين دون رد ليصعد إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي للمرة الأولى خلال الفترة الحالية.

وتعادل نادي لاتسيو مع فريق كالياري بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز نادي كروتوني برباعية مقابل هدف على فريق سامبدوريا، حيث تواجد لاتسيو في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادله الأخير.

أما نادي سبال فكان سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي ساسولو بهدف لكل فريق، بينما فاز نادي ميلان على نادي جنوى بهدف دون رد، أما فريق نابولي فسقط في فخ التعادل السلبي أمام فريق إنتر ميلان ليبتعد نادي نابولي عن صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس للبقاء في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي من أجل الفوز باللقب للموسم السابع على التوالي.







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