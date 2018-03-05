تعرّف على موعد وملعب مباراة اليوم في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة واحدة في إطار لقاءات الجولة ال18 والمؤجلة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم.

وسيحل نادي التعاون ضيفًا ثقيلًا على نادي الاتحاد في مباراة ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، حيث يأمل العميد في الاستفاقة والفوز بعد نتائجه السلبية في آخر 4 جولات من دوري المحترفين.

وستُقام مباراة الاتحاد والتعاون في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

وكان نادي التعاون خسر بخماسية مقابل هدف من النادي الأهلي في الجولة ال23 في مباراة أقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

بينما تلقى نادي الاتحاد خسارة قاسية من فريق الشباب بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بالرياض.

ولم ينجح الاتحاد في تسجيل أي أهداف في آخر 4 جولات له ببطولة دوري المحترفين، حيث لم يسجل أهداف في لقاءات” الأهلي، القادسية، الفتح، الشباب” حيث يشهد العميد صياماً تهديفياً طويل له وللمرة الأولى في بطولة دوري المحترفين.

أما نادي التعاون فسيسعى بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز إلى تحقيق الفوز، وذلك بعد الهزيمة القاسية من الراقي في الجولة الماضية.

يتواجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد نادي التعاون في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

سبق للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز تدريب النادي الأهلي السعودي بعد رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس لكنه لم ينجح مع الراقي؛ ليعود مؤخرًا لتدريب نادي التعاون.







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