تعليم الرس يستقبل وفود رسل السلام للتميز الكشفي

بدأت إدارة تعليم الرس استقبال وفود منافسات رسل السلام للتميز الكشفي (المتقدم) للمرحلة الثانوية، والتي تستضيفها الإدارة اليوم بمشاركة جميع إدارات التعليم في المملكة إضافة إلى الخدمات التعليمية في هيئتي الجبيل وينبع حيث يشارك فيها أكثر من ٣٠٠ طالب كشاف من مرحلة المتقدم .



القائد العام للمنافسات ورئيس شعبة النشاط الكشفي بتعليم الرس خالد المنصور، رحّب بالوفود المشاركة وأكد أن المنافسات سوف تتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات التنافسية ويقدم فيها الكشافة مشاريع ريادية تتناسب مع رؤية المملكة 2030.



وأضاف أن هذه المسابقة تهدف إلى إكساب الكشاف مهارات العرض والتسويق، والإقناع، كما تتضمن المنافسات الزيارات الصباحية للمخيم، حيث سيتم تقييم كل طليعة على حده، بالإضافة إلى مسابقة الطهي الخلوي، وحفل السمر، والنماذج الكشفية والأعمال الريادية، وسوف تختتم المسابقات إلى يوم ٢٧ من شهر ٦ لعام١٤٣٩ هجري.



من جانبه رحّب مدير التعليم سليمان الطعيسي بالوفود المشاركة في هذه المنافسات من كافة مناطق ومحافظات المملكة, لافتًا إلى أهمية مثل هذه الملتقيات في تنمية المهارات الكشفية للطلاب, بما تحمله من أهداف سامية لتعزيز الشخصية وبناء جيل قادر على تحقيق التميز والإبداع على كافة الأصعدة, متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق, وأن ينعكس أثر هذه المنافسة على المجتمع التعليمي والكشفي بوجه خاص وتحقق أهدافها المنشودة.



من جهة أخرى، أفاد مدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة مجدي محمد الصبيحي بأن الوزارة تهدف من خلال تلك المنافسات إلى تنمية الشخصية المتكاملة للكشاف بتعزيز مهارات التفاعل الإيجابي مع الحياة ضمن إطار المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، مُشيراً إلى أن المنافسات التي تُشارك بها جميع إدارات التعليم بالمملكة بالإضافة الى الهيئة الملكية بالجبيل وبينبع، ستكون على شكل طلائع “المجموعات الصغيرة” وهي إحدى أهم مفردات الطريقة الكشفية، حيث يتنافسون في تقديم أفضل المبادرات التي تحقق رؤية المملكة 2030 ، على أن تُجسد تلك المبادرات الطرق والأساليب والفنون والتقاليد الكشفية المكتسبة من أنشطة الوحدة الكشفية، ويتم البدء بتطبيقها في المجتمع المدرسي والحي والمجتمع المحلي، إضافة إلى عرضها في المجتمع الافتراضي ضمن فضاءات شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية .