تعليم جازن يبدأ تحقيقاً عاجلاً بشأن خطأ فادح في مسمى مدرسة

المواطن - جازان

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تحقيقاً عاجلاً بشأن خطاب متداول لمكتب تعليم صامطة تضمن خطأ في اسم مدرسة “أسامة بن زيد” الابتدائية التابعة للمكتب.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة جازان يحيى عطيف أن: “الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بدأت تحقيقاتها العاجلة اليوم، لتطبيق الإجراءات النظامية، بشأن خطاب تم تداوله من مكتب التعليم بصامطة، يحمل اسماً خاطئاً لإحدى مدارس المكتب وهي مدرسة (أسامة بن زيد)، حيث لم ترد في الخطاب بهذا الاسم بل وردت بمسمى آخر”.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة من خطاب صادر من تعليم صامطة لأسماء عدد من المدارس المكرَّمة، حيث عُرفت إحداها بمدرسة “أسامة بن لادن” بدلاً من “أسامة بن زيد”.

وتسبب ذلك في إثارة موجة من الغضب، حيث طالب متداولو الخبر إدارة التعليم بالتحقيق في الأمر ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ الكارثي.







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