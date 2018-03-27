تغييرات بالجملة في بطولتي أوروبا للأندية

المواطن – متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الثلاثاء، إجراء بعض التعديلات في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لبيان منشور على موقع “يويفا” الإلكتروني، فإنه بداية من الموسم المقبل سيسمح للأندية بإجراء تبديل رابع خلال الأشواط الإضافية من أدوار خروج المغلوب في مسابقات الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان أنه خلال نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي وكذلك السوبر الأوروبي سيتم السماح بضم 23 لاعبا إلى قائمة المباراة (18 لاعبا في باقي المباريات) وهذا سيسمح بجلوس 12 لاعبا بدلا من 7 لإضافة مزيد من الخيارات والتنوع للمدربين وتسهيل إدارة المباريات في تلك المراحل الحاسمة.

وأشار البيان إلى إقامة مباراتين من دوري الأبطال في يومي الثلاثاء والأربعاء وباقي المباريات في الساعة التاسعة بتوقيت وسط أوروبا ويحق لليويفا إجراء تعديل على المواعيد إذ ما استوجب ذلك.

واختتم البيان بإقامة مباريات الدوري الأوروبي في نفس التوقيت سابق الذكر على أن تكون المباريات بداية من الدور ربع النهائي في التاسعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

وكذلك، إقامة مباراة السوبر الأوروبي في التاسعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا (وتطبيق ذلك بدءا من مباراة السوبر 2018 التي ستقام في 15 أغسطس بإستونيا.

ويمكن للأندية تسجيل 3 لاعبين جدد في قائمتهم دون أي قيود بعد انتهاء مرحلة المجموعات في دوري الأبطال والدوري الأوروبي بالتوافق مع لوائح الاتحادات المحلية المختلفة التي لا تضع قيودا على ضم لاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية.

والأندية التي حققت الدوري الأوروبي 3 مرات متتالية أو 5 مرات إجمالا يمكنها ارتداء شعار بذلك على قمصانها، والفريق الوحيد الذي يحق له ذلك في الموسم المقبل هو إشبيلية والذي حقق المسابقة 5 مرات (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).







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