تفاعلاً مع “المواطن”.. أمانة جدة تصادر 192 عربة بيع عشوائي بجدة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

تفاعلت أمانة جدة مع ما نشرته “المواطن” بعنوان “بالصور المواطن ترصد البيع العشوائي ومطالب بالقبض على المخالفين” وذلك بعد تحويل الشوارع الداخلية بمنطقة البلد في جدة إلى حراج عشوائي لبيع وشراء كل ما يخطر ببال المتسوقين.

وقامت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية البلد الفرعية بحملات دورية مستمرة على منطقة البلد وذلك بالتنسيق مع شرطة المحافظة والدفاع المدني ووزارة التجارة والاستثمار ومكتب العمل وذلك وفق آلية محددة لإزالة المباسط العشوائية.

وأضافت أنه تم خلال الفترة من 01 / 04 / 1439هـ إلى 19/ 06 / 1439هـ مصادرة عدد (192) من عربات البيع العشوائي وعدد (35) من سيارات نقل الخضروات وإتلاف (20) بسطة خشبية.







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