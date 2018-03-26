تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءاً من الأربعاء

المواطن - واس

أشارت توقعات الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات – بمشيئة الله تعالى – إلى تأثر معظم مناطق المملكة، بعد غد الأربعاء، بتقلبات جوية تنشط خلالها الرياح السطحية الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار، وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك (تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق)، كذلك على مناطق الجوف الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم والأجزاء الغربية للرياض وحفر الباطن.

كما يتوقع أن يستمر تأثير الأتربة المثارة الخميس المقبل ليصل متوسط سرعة الرياح إلى أكثر من 65 كم/س خاصة خلال النهار وتتحول إلى عاصفة ترابية تنعدم معها الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية (متوسطة في مجملها) يوم الخميس على مناطق تبوك (تشمل الأجزاء الساحلية)، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة.

يلي ذلك تحول الرياح السطحية إلى شمالية نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وتصحب بانخفاض في درجات الحرارة من مساء يوم الخميس على مناطق شمال المملكة، تمتد إلى وسط وشرق المملكة يومي الجمعة والسبت، التي يتوقع أن تؤدي إلى انعدام للرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والقصيم والرياض.

كما توقعت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات كذلك أن تتهيأ الفرصة مساء يوم الجمعة ويومي السبت والأحد لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية، وأجزاء من وسط المملكة.







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