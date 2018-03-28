تمكين المرأة والشباب سر إعادة هيكلة الخدمة المدنية

المواطن - واس

أصدر وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان قراراً إدارياً بالموافقة على هيكل تنظيمي حديث لوزارة الخدمة المدنية، وذلك نتاج عمل مهني تشاركي مكثف من خلال لقاءات وورش عمل لمنسوبي الوزارة بهدف بناء هيكل إداري يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة، ولضمان قدرة الوزارة ووحداتها التنظيمية على تطبيق الاستراتيجية وقيام الوزارة بدورها المستقبلي بتميز وفعالية.

وقالت وزارة الخدمة المدنية إن ذلك يأتي في إطار سعيها لتنفيذ خطتها الاستراتيجية وما اشتملت عليه من مبادرات ومشاريع في برنامج التحول الوطني 2020 وما يُبنى عليه من أهداف لتحقيق رؤية المملكة 2030، وما تعمل عليه الوزارة بشكل مكثف للتحول في أعمالها على نحو داعم وممكن للجهات الحكومية من خلال تمكينها من القيام بكافة المهمات المُناطة بها بكفاءة وفعالية، ومركز على جانب التنمية الإدارية بالقطاع العام وما يشتمل عليه من تنظيم وتطوير ودعم وإشراف عام على شؤون الخدمة المدنية.

كما اشتمل قرار الوزير انطلاقاً من خطط الموارد البشرية الهادفة للاستفادة المُثلى من تلك الموارد على الدفع بقيادات شابة طموحة لديها الإمكانات والمؤهلات المناسبة لتولي مناصب قيادية وإشرافية من الجنسين، وتمكين المرأة بشكل جلي وواضح لتولي مناصب قيادية في الوزارة، مع بث روح جديدة في مفاصل الوزارة بكافة قطاعاتها المختلفة، عبر تعيين هذه القيادات الشابة ممن يحملون المؤهلات العلمية العليا والخبرات الجيدة من منسوبي الوزارة وذلك تعزيزاً للبرامج الهادفة لدعم وتنمية رأس المال البشري في القطاع العام.







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