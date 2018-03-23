تهريب الذهب في حمالات الصدر .. حيلة نسائية اكتشفتها الشرطة

المواطن - متابعة

لا يعدم المهربون البحث عن وسائل جديدة وغير مألوفة لتهريب الممنوعات سواء أكانت مجوهرات ومعادن ثمينة أم كانت مخدرات وحبوبا محظورة.

وفي اليابان حاولت 3 نساء تهريب كميات كبيرة من الذهب بعد إخفائها بطريقة سرية في حمالات الصدر لكن الشرطة كانت لهن بالمرصاد.

وألقت شرطة مدينة هوكايدو اليابانية القبض على 3 نساء حاولن تهريب قطع ذهب بقيمة 50 مليون ين (471 ألف دولار) في حمالات الصدر.

وكشف عناصر الشرطة النساء الثلاث بعد أن وصلن إلى مطار هوكايدو على متن طائرة أقلعت من تايوان، وتبين أنهن أخفين الذهب المهرّب في جيوب سرية في حمالات الصدر، حيث وضعن في كل جانب قطعة ذهبية على شكل قرص، قطره 11 سنتيمترا ووزنه 1.75 كيلوغرام.







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