توضيح من شرطة الشمالية حول مقتل مواطن بطلق ناري في حفل زفاف

المواطن - الشمالية

أعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية عقيد دكتور عويد مهدي أن شرطة منطقة الحدود الشمالية، باشرت مساء يوم أمس اتخاذ الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية في قضية إصابة مواطن عشريني بطلق ناري أدت إلى وفاته في حفل عقد قران في منزل أحد أقاربه.

وأكدت شرطة منطقة الحدود الشمالية أن المقاطع المتداولة لمضاربة في إحدى صالات الأفراح والمنسوب وقوع الإصابة أثناءها لا علاقة بينها وبين الإصابة التي حصلت في المحافظة وأدت للوفاة، وأن المضاربة المتداولة لم تحدث في محافظة طريف.

وأضاف المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية عقيد دكتور عويد مهدي أنه سيتم تزويد وسائل الإعلام بتصريح أمني عن قضية إصابة المواطن التي أدت إلى وفاته حال الانتهاء من الإجراءات.







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