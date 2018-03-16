توقعات بإجلاء 20 ألف مدني عن الغوطة الشرقية اليوم

المواطن - متابعة

توقعت وزارة الدفاع الروسية نزوح نحو 20 ألف مدني اليوم الجمعة عن الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني.

وقال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، فلاديمير زولوتوخين: “غادر أكثر من 2.5 ألف شخص بلدتي حمورية وسقبا في الساعات الأولى من إطلاق الممر الإنساني اليوم الجمعة.. ووفقا للتقييم الأولي لمركزنا، فإنه من المتوقع خروج نحو 20 ألف مدني من الغوطة الشرقية اليوم”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنه “قد خرج أكثر من 13 ألف مدني خلال يومين من الغوطة الشرقية”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال اليوم إن المدنيين يواصلون مغادرة جيب الغوطة الشرقية الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا.







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