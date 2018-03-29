جدة تحتفي بعشاق القهوة والشيكولاتة

المواطن - واس

يحتضن مركز جدة للمنتديات والفعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي لأجواء القهوة والشيكولاتة، الذي ينطلق غداً، بـ 10 فعاليات متنوعة، تقام على مدى 4 أيام.

وينتظر أن يقدم المعرض لزواره جملة من الفعاليات، التي تلبي اهتماماتهم، لاسيما عشاق القهوة منهم، والتي تنفذ من خلال أركان عدة، تقدم 10 أنواع من القهوة العالمية، مثل القهوة الماليزية، والفرنسية والبوسنية والإيطالية والمختصة، والعربية وغيرها من أنواع القهوة المشهورة على مستوى العالم.

وسيطلع زوار المعرض في جدة على موسوعة معلوماتية عن تاريخ القهوة منذ بداية اكتشافها، في متحف القهوة، الذي يتيح لهم التعرف على أسرارها والتوغل في فلسفتها وسر الجذب في مذاقها والاستمتاع بمشاهدة أبرز طرق تحضير القهوة، وتجربة مذاقات مختلفة منها، فيما سيقدم خلال فعالية “القهوة ثقافة وإبداع”، مؤلفات نادرة وكتب ومراجع تتناول تاريخ صناعة القهوة منذ آلاف السنين، إضافة لبعض المقتنيات، والأدوات الخاصة بالقهوة، والأفلام الوثائقية عنها.

كما سيقام في جدة وعلى هامش المعرض برنامج علمي يتضمن دورات وورش عمل تثقيفية وتدريبية وتسويقية، تحاكي مذاق وأبعاد القهوة والشيكولاتة، من خلال مدربين مختصين، سيتناوبون على تقديم هذه الدورات والورش المتضمنة في موضوعاتها، “أساسيات الباريستا”، و”منهجية التخطيط ومراحل التنفيذ لإنشاء مشروع مقهى”، و”النظريات العلمية في تقطير القهوة”، علماً بأن هناك حصصاً عملية إلى جانب النظرية، يجري خلالها تقديم القهوة والوقوف على مراحل إعدادها كالتحميص والتحضير.

وسيركز فريق من المدربين عبر ورش عمل أخرى على ما يعرف بالقهوة المختصة، التي هيأت لها لجنة تنظيم المعرض ركناً خاصاً، يشتمل على منطقة لتحضير القهوة السوداء، ومنطقة لتحضير المشروبات المعتمدة على الإسبريسو، ومنطقة للتعريف والتثقيف بماهية القهوة المختصة، وسبب تسميتها بهذا الاسم.

يذكر أن اللجنة المنظمة خصصت جانباً من المعرض في جدة للمسابقات التي تتيح لأبناء وبنات الوطن المهتمين والعاملين في مجال إعداد القهوة المشاركة فيها، مثل بطولة الرسم بالحليب، عبر توفير منصة متكاملة تجمع أمهر المتخصّصين في إعداد القهوة للتنافس على لقب أفضل باريستا، بهدف تسليط الضوء على المهارات والكفاءات العالية التي يتمتع بها معدّو القهوة في المملكة، بهدف تشجيع التميز في إعداد القهوة، في حين تعد بطولة تذوق القهوة واحدة من أهم سبل تطوير الذائقة العامة لعشاق القهوة، بالإضافة إلى فعاليات للطفل تشمل مرسما بالقهوة والطباخ الماهر لعمل معجنات بالشيكولاتة.







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