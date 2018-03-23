جدة تستضيف التصفيات الأولية لكأس فيفا 2018 الأحد

المواطن - واس

تنطلق يوم الأحد المقبل في محافظة جدة التصفيات الأولية لكأس الهيئة العامة للرياضة للعبة فيفا 18في حدث هو الأول من نوعه في المملكة حيث ستقام فعالياته النهائية خلال الفترة من 24 حتى 26 أبريل المقبل.

وسيحظى فائزان اثنان بالمنافسات باللعب في تصفيات كأس العالم الإلكتروني فيفا 18 التي ستقام في شهر أغسطس القادم، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة مليون ريال سعودي، وبتنظيم مباشر من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونيّة والذهنيّة.

وستبدأ التصفيات الأوليّة بطريقة “أون لاين” ابتداءً من الـ25 من شهر مارس وحتى الـ19 من شهر أبريل، وسيكون التسجيل مفتوحاً لكل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات وقطر. وسيتأهل عدد 64 لاعباً للأدوار النهائيّة للبطولة، التي ستقام في مدينة الملك عبدالله الرياضيّة من 24 وحتى 26 أبريل على جهازي إكس بوكس وبلايستيشن بعدد 32 لاعباً لكل جهاز، وسيتأهل البطلان للمسابقتين للمنافسة في بطولة العالم.

ويأتي فوز المملكة بتنظيم هذه البطولة بعد النجاح المبهر الذي شهده كأس هيئة الرياضة للقيمرز الذي سبق وأن نظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية مطلع شهر مارس الحالي، وامتداداً لجهود الاتحاد في خدمة مجتمع الرياضات الإلكترونية في المملكة وتشجيعهم على إبراز مهاراتهم في النطاق العالمي. حيث إن البطولة الحالية هي إحدى البطولات المعتمدة من EA SPORTS™ التي يشارك فيها أفضل لاعبي العالم في فيفا 18 وذلك للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية عن سعادته بهذه المناسبة وقال: “أشكر معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة على دعمه المستمر لمحبي الرياضات الإلكترونيّة، التي تمتاز بكونها متاحة للجميع سواءً للرجال أو للنساء الصغار أم الكبار، والجميع باستطاعته المشاركة والمنافسة والفوز ونحن متشوقون لبطولة قويّة تبرز مواهب المملكة” , وبإمكان المهتمين والراغبين بالمشاركة في هذه التظاهرة الكبيرة متابعة حساب الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على موقع تويتر، لمعرفة المزيد حول آلية التسجيل والمشاركة في هذه البطولة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :