جدل بعد ظهور ليلى إسكندر على التلفزيون السعودي والفنانة تعتذر

المواطن - سعد البحيري

سادت حالة من الجدل بين المشاهدين بعد ظهور الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر على التلفزيون السعودي الرسمي في مناسبة يوم المرأة العالمي.

وانتقد المغردون القائمين على أحد برامج القناة السعودية التي اسضافت ليلى إسكندر مؤكدين أن هناك من هو أفضل منها يمكن تقديمه كنموذج يحتذى به.

واعترفت ليلى إسكندر بنفسها بهذا الأمر، مؤكدة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر أن هناك من كان يستحق الظهور في هذه المناسبة أكثر منها لكنها لبت الدعوة وفرغت نفسها لتكون مع الجمهور السعودي.

وقالت ليلى إسكندر ردًا على الهجوم الذي انهال عليها : سأتلقى كل أنواع الشتائم إن كان هذا الثمن في حبك يا وطني الثاني والأول – في إشارة للمملكة – وطن حبيبي إلى الأبد شكرًا لتكريمي من القناة الأولى وعذرًا لمن استفزه ظهوري .

وأضافت ليلى إسكندر : فعلاً غيري كان يستحق ولكن هذا لا يمنع أني كنت ربما الوحيدة التي رضيت أن تفرغ نفسها وتشارككم فرحتكم…آسفة إن أزعجكم حبي لكم ووفائي.

وتباينت ردود الفعل على ظهور ليلى إسكندر في الإعلام الرسمي السعودي فيما طالب بعض المغردين بمحاسبة القائمين على البرنامج الذي استضافها فيما أكد البعض الآخر أن ظهور ليلى إسكندر أمر لا يستحق مثل هذه الضجة.

والمعروف أن ليلى إسكندر هي فنانة لبنانية من مواليد 1948م والدها هو اللواء لويس يوسف إسكندر وأمها المحامية سامية الشيخ جوزيف الخوري.

أتمّت ليلى إسكندر دراساتها العليا في مجال التسويق والإعلان في الجامعة اللبنانية، وحازت على شهادة في التمثيل والإخراج المسرحي، برزت أولى خطواتها الفنيّة في السادسة عشرة من العمر حيث نالت الميدالية الذهبية عن فئة الأغنية الطربية اللبنانية عن فئة “الطرب العربي” في برنامج “استوديو الفن”.

في عام 2004 شاركت ليلى إسكندر في برنامج ستار أكاديمي في دورته الأولى في الشرق الأوسط. وفي العام التالي أدت دور البطولة كممثلة ومغنية في مسرحية “إنسان” وشاركت الفنان الكويتي نبيل شعيل بدويتو “لبنان” في يوليو 2006.

وفي نفس العام تم اختيار ليلى إسكندر من قبل منظمة الأمم المتحدة لدعم حملة توعية لفيروس نقص المناعة الإيدز وفي العام 2007 أطلقت أولى أغانيها الخليجية موتني حب.







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