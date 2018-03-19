جراحة ناجحة لاستئصال ورم من بطن سيدة يزن ٤ كجم‎

المواطن - حفر الباطن

تمكن بفضل الله الفريق الطبي بقسم الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من استئصال ورم من بطن امرأة أربعينية يزن أربعة كيلوجرامات، وإنهاء معاناتها التي استمرت لعدة سنوات.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن المريضة راجعت المستشفى وهي تعاني من آلام في أسفل البطن والظهر وضغط على المثانة، حيث تم إجراء التحاليل والأشعة اللازمة، وكشفت الأشعة وجود ورم في الرحم؛ ما استدعى اتخاذ قرار بالتدخل الجراحي لاستئصال الورم في عملية استغرقت ساعتين، وقد خرجت المريضة من المستشفى وهي في حالة جيدة حالياً ولله الحمد.

من جانب آخر أعلنت الصحة عن زيادة نسبة فحص القلب للمواليد من ٢٠٪‏ إلى ٩٠٪‏ وذلك خلال العام ٢٠١٧م، وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازات الصحة ٢٠١٧، أن هذا الإجراء أسهم -بفضل الله- في الكشف المبكر لحالات اعتلالات القلب الخَلقية وعلاجها في مراحلها الأولية وتحسين الحالة الصحية للمرضى الأطفال المصابين وتخفيف العبء والتكلفة الاقتصادية على المرضى والدولة، حيث قامت الصحة بزيادة كفاءة الطاقم الطبي في وحدات حديثي الولادة من خلال التدريب المستمر ووضع السياسات والإرشادات واستحداث المؤشرات التي تساعد على متابعة التطبيق.

كما أعلنت الصحة عن زيادة نسبة فحص السمع للمواليد من ١٧٪‏ إلى ٨٩٪‏ وقد أسهم ذلك بحمد الله في الاكتشاف المبكر للإعاقات السمعية لدى المواليد وعلاجها في مراحلها الأولية وبالتالي تمتعهم بحياة طبيعية بدون إعاقات سمعية، حيث قامت الصحة بزيادة كفاءة الطاقم الطبي في وحدات حديثي الولادة من خلال التدريب المستمر ووضع السياسات والإرشادات واستحداث المؤشرات التي تساعد على متابعة التطبيق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :