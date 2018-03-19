جرافيك “المواطن”.. أبرز ما جاء في لقاء محمد بن سلمان مع CBS

المواطن - الرياض

لا تزال أصداء حوار ولي العهد الامير محمد بن سلمان مع قناة CBS الاميركية تتوالى حيث تتطرق إلى العديد من القضايا المحورية والهامة في الداخل والخارج.

وتطرق ولي العهد لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب وما تقوم به من نشر للدين الإسلامي السمح الوسطي ومقاومة التطرف والتشدد الديني الذي سيطر على البلاد منذ ظهور نظام الملالي في إيران عام 1979م.

ولفت إلى أن أسامه بن لادن أراد زعزعة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة بسبب رغبته في خلق بيئة مواتية لتجنيد الإرهابيين.

وأشار ولي العهد إلى ان المملكة قطعت شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بحقوق المرأة .

وأوضح ولي العهد أن إيران ليست نِدًّا للمملكة، فجيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي، والاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني، موضحًا أن إيران والحوثيين مسؤولين عما يحدث للشعب اليمني من تجويع وتخريب وتدمير البنية الأساسية لليمن.

وفيما يتعلق بالحملة على الفساد، أكد الأمير محمد بن سلمان أن ما فعلناه في السعودية بخصوص مكافحة الفساد كان ضروريًا، وجميع الإجراءات كانت قانونية، حيث تم استرداد أكثر من 100 مليار دولار في حملة مكافحة الفساد، والهدف منها ليس جمع المال، وإنما معاقبة الفاسدين الذين انخرطوا في صفقات فاسدة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :