جنة في صدري.. كاتبة سعودية تجمع بين اللغات والفن التشكيلي

المواطن- الرياض

استقبل عدد من المعجبين بالورود الكاتبة السعودية تهاني آل دويهم، أمام منصة رقم واحد، مساء أمس الخميس، أثناء صعودها المنصة لتوقيع إصدارها الثاني الذي أطلقت عليه اسم (جنة في صدري)، في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وانفردت المؤلفة بإضافة اللغة الإنجليزية لـ“جنة في صدري” ورسومات تعبيرية لكل قصة، وهي من رسومات شقيقتها الفنانة التشكيلية سارة آل دويهم. وأوضحت المؤلفة بأنها تستعد لترجمة أعمال جديدة لعدة لغات أخرى.

والعمل الأدبي الجديد جنة في صدري عبارة عن قصص قصيرة جدًّا، ويقع في 100 صفحة من القطع المتوسطة.

ويضم الكتاب مجموعة من القصص القصيرة ذات المعاني العميقة والرمزية بأسلوب شيق يأخذ القارئ لحلو المشاعر، ثم تسقطه على أحوالنا بسلاسة.







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